Горняк22: Мясорубка у Орехова: сожжение колонн американской бронетехники на Запорожском фронте не прекращается
|
25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Опубликованы кадры отражения нашими бойцами наступления ВСУ и сожжения колонн американской бронетехники у Орехова на Запорожском фронте. Пишет Русская Весна.
Бронегруппы БМП Bradley пытались прорвать линию нашей обороны, но были разгромлены точным огнём наших бойцов на Ореховском участке.
После уничтожения новых колонн и отрядов в последние сутки на этом участке враг проводит перегруппировку и восполнение потерь, снизив активность на рубеже Копани — Работино — Вербовое.
Фото: Русская Весна