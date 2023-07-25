Горняк22: Мясорубка у Орехова: сожжение колонн американской бронетехники на Запорожском фронте не прекращается

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Опубликованы кадры отражения нашими бойцами наступления ВСУ и сожжения колонн американской бронетехники у Орехова на Запорожском фронте. Пишет Русская Весна.

Бронегруппы БМП Bradley пытались прорвать линию нашей обороны, но были разгромлены точным огнём наших бойцов на Ореховском участке.

После уничтожения новых колонн и отрядов в последние сутки на этом участке враг проводит перегруппировку и восполнение потерь, снизив активность на рубеже Копани — Работино — Вербовое.



Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

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