Горняк22: Нахаляву и уксус сладкий. Раз в два года билеты на самолет и поезд будут бесплатными
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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России действует программа, предполагающая компенсацию проезда к месту отдыха определенной категории граждан. В частности, бесплатные билеты на поезд, самолет и даже на теплоход положены неработающим пенсионерам, проживающим на крайнем Севере. Пишет Теперь Внимание!
Как рассказали эксперты Телеграм-канала «Объясняем.рф», льгота доступна этой категории россиян один раз в два года. Причем компенсация предоставляется за проезд к месту отдыха и обратно.
Воспользоваться программой пенсионеры могут через отделения МФЦ и Социального Фонда РФ или через портал «Госуслуги». В заявлении установленного образца необходимо указать место отправления, а также предоставить паспорт и билеты на транспорт.
К слову, если вы отправляетесь в путешествие на собственной машине, можно получить компенсацию потраченных денег на топливо. Для это потребуется предоставить чеки с АЗС, а также справку о средней стоимости билета в плацкартном вагоне до места, где вы провели отпуск.
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