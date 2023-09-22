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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как считают эксперты, НАТО “бряцает оружием”, заявляя об учениях Steadfast Defender. И угроза направлена в сторону Калининграда. Пишет Царьград.

Руководство НАТО провоцирует эскалацию военно-политической обстановки в самом негативном ключе. Об этом радио Sputnik сказал военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Ранее стало известно о том, что весной 2024 года альянс планирует провести самые масштабные учения со времён холодной войны, которые получат название Steadfast Defender (“Стойкий защитник”). В них должны принять участие более 40 тысяч военных.

Подберёзкин не исключает, что НАТО может использовать учения для подготовки провокаций, направленных против России.

“Главное, можно объявить ненамеренными как раз намеченные инциденты, то есть провокации, которые были запланированы, которые были подготовлены, а потом были названы случайными… В том числе нанесение ударов, помехи деятельности Вооружённых сил РФ, включение средств радиоэлектронной борьбы, опасная деятельность ПВО”, – прогнозирует эксперт.

Серьёзной проблемой является и то, что на время учений в Балтийском море будет находиться значительная группировка кораблей альянса из Великобритании, Норвегии, США и так далее. Это является угрозой уже для Калининграда. Учитывая это, группировка ВС России в регионе будет тоже увеличена.

“Думаю, мы насытим нашу группировку в Калининграде дополнительными огневыми возможностями, которые сделают бессмысленными любые попытки”, – добавил он.

Как рассказал телеканалу “360” политолог Евгений Михайлов, НАТО пытается бряцать оружием, показывая остальному миру, что организация готова к прямому столкновению с Россией. В альянсе рассчитывают, что спецоперация на Украине затянется, а Москва в нём увязнет и будет вынуждена пойти на уступки.

“Пока есть сильная Россия, Европа и США всячески будут пытаться её разрушить. Эти учения покажут якобы силу и мощь НАТО России и её союзникам. Но опять же стоит учитывать, что и РФ прекрасно понимает: совокупная мощь альянса, если объединить все усилия, достаточно огромна”, – добавил он.

В такой ситуации нужно учитывать предупреждения России, которая готова нанести тактический удар ракетами в случае угрозы своему существованию. И европейцы это прекрасно понимают.

ФОТО: WIKTOR DABKOWSKI/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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