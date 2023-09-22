Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Горняк22: НАТО "бряцает оружием": Под угрозой - Калининград - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал
Мир
В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Мир
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН
Мир
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
Общество
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы
Общество
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1020 News
Новости Горняк221 News
Образование130 News
Общество282 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Горняк22: НАТО “бряцает оружием”: Под угрозой – Калининград

ГОРНЯК2201 mins

 | 

21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как считают эксперты, НАТО “бряцает оружием”, заявляя об учениях Steadfast Defender. И угроза направлена в сторону Калининграда. Пишет Царьград.

Руководство НАТО провоцирует эскалацию военно-политической обстановки в самом негативном ключе. Об этом радио Sputnik сказал военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Ранее стало известно о том, что весной 2024 года альянс планирует провести самые масштабные учения со времён холодной войны, которые получат название Steadfast Defender (“Стойкий защитник”). В них должны принять участие более 40 тысяч военных.

Подберёзкин не исключает, что НАТО может использовать учения для подготовки провокаций, направленных против России.

“Главное, можно объявить ненамеренными как раз намеченные инциденты, то есть провокации, которые были запланированы, которые были подготовлены, а потом были названы случайными… В том числе нанесение ударов, помехи деятельности Вооружённых сил РФ, включение средств радиоэлектронной борьбы, опасная деятельность ПВО”, – прогнозирует эксперт.

Серьёзной проблемой является и то, что на время учений в Балтийском море будет находиться значительная группировка кораблей альянса из Великобритании, Норвегии, США и так далее. Это является угрозой уже для Калининграда. Учитывая это, группировка ВС России в регионе будет тоже увеличена.

“Думаю, мы насытим нашу группировку в Калининграде дополнительными огневыми возможностями, которые сделают бессмысленными любые попытки”, – добавил он.

Как рассказал телеканалу “360” политолог Евгений Михайлов, НАТО пытается бряцать оружием, показывая остальному миру, что организация готова к прямому столкновению с Россией. В альянсе рассчитывают, что спецоперация на Украине затянется, а Москва в нём увязнет и будет вынуждена пойти на уступки.

“Пока есть сильная Россия, Европа и США всячески будут пытаться её разрушить. Эти учения покажут якобы силу и мощь НАТО России и её союзникам. Но опять же стоит учитывать, что и РФ прекрасно понимает: совокупная мощь альянса, если объединить все усилия, достаточно огромна”, – добавил он.

В такой ситуации нужно учитывать предупреждения России, которая готова нанести тактический удар ракетами в случае угрозы своему существованию. И европейцы это прекрасно понимают.

ФОТО: WIKTOR DABKOWSKI/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости