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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минобороны сообщило об уничтожении части боеприпасов с ураном, поставленных НАТО Украине. Пишет Царьград.

В течение последней недели русская армия нанесла сразу несколько массированных ударов по военной инфраструктуре Украины. Взлетели на воздух и боеприпасы с обеднённым ураном, что поставили киевским войскам страны НАТО.

Как уточняют в русском Минобороны, за неделю по Украине было нанесено 12 групповых ударов. Били высокоточным оружием большой дальности, с самолётов и сухопутных установок. Запускали и дроны-камикадзе.

Эффект есть: уничтожено несколько самолётов украинской армии прямо на аэродромах, взлетели на воздух склады с боеприпасами, топливом, снаряжением, военные заводы. Были попадания в места дислокаций украинских войск, наёмников, штабы. Попадание британской ракеты в историческое здание штаба Черноморского флота не идёт в сравнение с тем, что устроили ВС России на Украине за неделю.

Ко всему прочему, отмечают в Минобороны, поражены склады с натовскими ракетами большой дальности, недавно привезёнными на Украину. Склады со снарядами с сердечниками из обеднённого урана – тоже. Скорее всего, не все, но сразу несколько. Местность вокруг них теперь опасна.

Фото: MOD RUSSIA/VIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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