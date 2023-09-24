24.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Осенняя прохлада и небольшие дожди продолжатся в Алтайском крае 24 сентября
Новости Алтай
С Днем машиностроителя! Красивые поздравления в стихах, прозе и СМС
Новости Алтай
Народные приметы 24 сентября. Почему нельзя красить губы в Федорин день
Новости Алтай
В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился
Новости Алтай
В Горном Алтае в конце сентября выпал первый снег
Новости Алтай
Такой день. Закрытие автосезона и барнаульцы, которые пожаловались Ксении Собчак

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1054 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество286 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Горняк22: Натовские запасы Киева опустошены: на воздух взлетел обедненный уран

редактор ГОРНЯК2201 mins

 | 

23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минобороны сообщило об уничтожении части боеприпасов с ураном, поставленных НАТО Украине. Пишет Царьград.

В течение последней недели русская армия нанесла сразу несколько массированных ударов по военной инфраструктуре Украины. Взлетели на воздух и боеприпасы с обеднённым ураном, что поставили киевским войскам страны НАТО.

Как уточняют в русском Минобороны, за неделю по Украине было нанесено 12 групповых ударов. Били высокоточным оружием большой дальности, с самолётов и сухопутных установок. Запускали и дроны-камикадзе.

Эффект есть: уничтожено несколько самолётов украинской армии прямо на аэродромах, взлетели на воздух склады с боеприпасами, топливом, снаряжением, военные заводы. Были попадания в места дислокаций украинских войск, наёмников, штабы. Попадание британской ракеты в историческое здание штаба Черноморского флота не идёт в сравнение с тем, что устроили ВС России на Украине за неделю.

Ко всему прочему, отмечают в Минобороны, поражены склады с натовскими ракетами большой дальности, недавно привезёнными на Украину. Склады со снарядами с сердечниками из обеднённого урана – тоже. Скорее всего, не все, но сразу несколько. Местность вокруг них теперь опасна.

Фото: MOD RUSSIA/VIA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости