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Горняк22: Названо условие возвращения мобилизованных из зоны СВО

редактор01 mins

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Отправленные в зону СВО на Украине в рамках частичной мобилизации военнослужащие могут вернуться домой, когда появится указ о демобилизации, заявил в интервью NEWS.ru член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По словам депутата нижней палаты российского парламента, это произойдет только в таком случае. Пишет МК.

«Когда будет указ о демобилизации», — проинформировал собеседник издания, отвечая на соответствующий вопрос.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

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