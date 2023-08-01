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Горняк22: Не смейте собирать грибы: россиян строго предупредили – закончится плохо

редактор01 mins

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, в каких случаях точно не стоит собирать грибы или покупать их на рынке. Передает «А теперь внимание!».

По словам специалиста, отправляться на поиски грибов в лесу не стоит, если они не являются традиционной пищей. Неопытность и незнание видов растений может привести к тяжелым последствиям. «Грибы дают довольно тяжелое отравление, причем не только с симптомами ЖКТ (тошнота, рвота), но и с общей интоксикацией (разрушение эритроцитов, проблемы с почками)», – объяснил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».

Он также добавил, что собирать грибы стоит только тем людям, которые в них разбираются. Если же человек не имеет достаточного количества знаний. То трогать что-либо в лесу не следует. Такое же правило касается приобретения грибов на рынке.

Безопасными Гинзбург назвал продукты в магазине. Грибы, поставляемые в торговые точки, выращиваются на специальных фермах, поэтому отравиться ими достаточно сложно.

Фото: moyasotka.com

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