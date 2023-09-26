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Горняк22: “Недостаточно говорить”: Еще одна страна пала жертвой “Европейских ценностей”

ГОРНЯК2201 минуты

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Граждане Молдавии должны поддерживать “европейские ценности”, заявила президент страны Майя Санду. Что ж. Ещё одна страна вслед за Украиной пала жертвой “европейских ценностей”. Санду теперь настаивает, что “слов недостаточно”. Пишет Царьград.

Санду утверждает, что пора переходить от слов к делу. Поэтому молдавские политики должны не только говорить, но и на собственном примере показывать, что они с “европейскими ценностями”.

Недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми, – сказала Санду.

И это, по её словам, касается не только политиков, но и обычных граждан. “Веру в демократию” надо доказывать делом, доказывать “каждый день на работе”, а иначе это всё пустая болтовня, подытожила президент.

Фото: EGMONT STRIGL/GLOBALLOOKPRESS

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