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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Граждане Молдавии должны поддерживать “европейские ценности”, заявила президент страны Майя Санду. Что ж. Ещё одна страна вслед за Украиной пала жертвой “европейских ценностей”. Санду теперь настаивает, что “слов недостаточно”. Пишет Царьград.

Санду утверждает, что пора переходить от слов к делу. Поэтому молдавские политики должны не только говорить, но и на собственном примере показывать, что они с “европейскими ценностями”.

Недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми, – сказала Санду.

И это, по её словам, касается не только политиков, но и обычных граждан. “Веру в демократию” надо доказывать делом, доказывать “каждый день на работе”, а иначе это всё пустая болтовня, подытожила президент.

Фото: EGMONT STRIGL/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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