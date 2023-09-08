Горняк22: Неприятный расклад для пенсионеров. Размер пенсии точно снизится, если это не учесть

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россияне зачастую не всегда учитывают, что при переезде из одного региона в другой размер пенсии может измениться (и не всегда в сторону увеличения). Это зависит прежде всего от прожиточного минимума в регионе. А вот определенные льготы могут быть как утрачены, так и приобретены. Сообщает KONKURENT.RU.

Неработающие пенсионеры получают социальную доплату до уровня прожиточного минимума, если размер их пенсии до него «не достает». А поскольку прожиточный уровень для соцдоплаты определяется по региону проживания, переезд в другой регион может повлечь изменение пенсии.

Если по новому месту жительства прожиточный минимум меньше, чем по предыдущему, соцдоплата снижается – и пенсия, соответственно, тоже. Например, пенсионер получал региональную соцдоплату, а переехал в регион, где федеральная доплата (а она всегда ниже региональной) – и в итоге получил пенсию в уменьшенном размере.

Такой неприятный расклад предоставила эксперт, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.

Фото: daytimenews.ru

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Автор: vizitka01

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