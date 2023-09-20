Горняк22: Ну поперло! Война в Карабахе? Боевые позиции усилены - ГОРНЯК22

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” локального характера в Карабахе. Предварительно, поводом стал подрыв грузовика, в котором обвинили армянских военных. Пишет Царьград.

Сообщается, что сотрудники МВД Азербайджана подорвались на мине, когда ехали на место, где подорвались работники Госагентства автодорог. После инцидента Баку начал “антитеррористические мероприятия”.

Мы неоднократно заявляли, что присутствие в Карабахском экономическом районе формирований ВС Армении в нарушение подписанного 10 ноября 2020-го года Трёхстороннего заявления — источник серьёзной угрозы для мира и стабильности в регионе, – говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Сейчас боевые позиции усилены. Азербайджан планирует выводить из строя позиции формирований ВС Армении на передней линии.

С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты ВС Армении, – сообщают в ведомстве.

Азербайджан характеризует свои действия, как “антитеррористические мероприятия локального характера”.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: glavred

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