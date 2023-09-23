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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бойцы группы «Вагнер» замечены в зоне спецоперации. «Музыканты» готовятся вступить в бой с противником. Пишет Военное Дело.

Как пишет ряд источников, а также военкоры в Телеграм, зафиксировано появление отдельных подразделений «Вагнера». Военные прибывают в Херсонскую и Запорожскую области. Причем речь идет именно о штурмовых отрядах. Также указывается, что на позициях, куда прибыли «вагнеровцы», действуют отряды Росгвардии.

Судя по всему, инсайды и слухи о заключении контракта с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ подтверждаются. Однако пока нет официальных комментариев по этому поводу. Также неясны боевые задачи, которые поставлены перед группой «Вагнер». Специалисты предположили, что она должна усилить оборону, особенно на Запорожском фронте. Либо бойцов будут держать в резерве и задействуют, когда Россия начнет свою наступательную операцию. «Вагнеровцы» имеют колоссальный опыт в штурме украинских позиций и городских боях.

Фото: Wikimedia Commons / Edited

Автор: glavred

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