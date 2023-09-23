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Горняк22: Один в поле. Почему в новое наступление Зеленский пойдет сам - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Горняк22: Один в поле. Почему в новое наступление Зеленский пойдет сам

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший сотрудник британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук, выступая в эфире транслируемой YouTube-каналом Judging Freedom аналитической передачи, прокомментировал текущие события на полях сражений военного конфликта на Украине. Пишет Военное Дело.

Согласно его мнению, украинские военные откажутся идти в новое наступление, в случае если президент Украины Владимир Зеленский отдаст командованию ВСУ такой приказ.

«Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление», заявил ведущему программы экс-агент MI6.

Также Крук отметил, что, несмотря на все пафосные заявления, Киеву так и не удалось добиться никаких положительных результатов на передовой в ходе своей наступательной операции. При этом эксперт подчеркнул, что украинская армия оказалась практически уничтожена.

В заключении бывший агент MI6 добавил, что в настоящее время для всех очевидным стал еще и тот факт, что Россия, располагает большими резервами, а в арсенале ВС РФ имеется достаточное количество современных видов вооружения, включая танки, истребители и беспилотники.

«Объективно ВСУ измотаны. Если он (Зеленский — прим. ред.) попытается подтолкнуть их к новому наступлению, то, как он это себе представляет? Кто пойдет? Если у тебя нет людей, то у тебя нет армии, ты не можешь просто купить новые войска», заявил Крук.

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

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