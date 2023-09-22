Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Горняк22: Один в поле воин. Российский боец в одиночку выбил из опорника 12 солдат ВСУ - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал
Мир
В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Мир
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН
Мир
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
Общество
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы
Общество
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1020 News
Новости Горняк221 News
Образование130 News
Общество282 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Горняк22: Один в поле воин. Российский боец в одиночку выбил из опорника 12 солдат ВСУ

ГОРНЯК2201 mins

 | 

21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военные корреспонденты, освещающие проведение группировкой ВС РФ военной спецоперации на Украине, сообщили о героическом подвиге российского военнослужащего, который своими умелыми и высокопрофессиональными действиями опроверг пословицу, что «один в поле не воин». Пишет Военное Дело.

Как рассказали журналисты, военнослужащий 8-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона 37-й бригады ВС РФ с позывным «Большой» не только в одиночку смог выбить засевших с опорном пункте 12 украинских солдат, но и продолжал героически удерживать захваченный им окоп, пока военные ВСУ пытались закидать его гранатами.

«Как итог — украинские боевики решили сбежать с опорника и прекратить перестрелку», говорится под видеосюжетом о подвиге российского военнослужащего в Telegram.

Таким образом, заключили российские обозреватели, военнослужащий ВС РФ «Большой», в одиночку занявший позицию противника, доказал, что в рядах российской армии служат настоящие герои.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости