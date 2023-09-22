Горняк22: Один в поле воин. Российский боец в одиночку выбил из опорника 12 солдат ВСУ - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военные корреспонденты, освещающие проведение группировкой ВС РФ военной спецоперации на Украине, сообщили о героическом подвиге российского военнослужащего, который своими умелыми и высокопрофессиональными действиями опроверг пословицу, что «один в поле не воин». Пишет Военное Дело.

Как рассказали журналисты, военнослужащий 8-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона 37-й бригады ВС РФ с позывным «Большой» не только в одиночку смог выбить засевших с опорном пункте 12 украинских солдат, но и продолжал героически удерживать захваченный им окоп, пока военные ВСУ пытались закидать его гранатами.

«Как итог — украинские боевики решили сбежать с опорника и прекратить перестрелку», говорится под видеосюжетом о подвиге российского военнослужащего в Telegram.

Таким образом, заключили российские обозреватели, военнослужащий ВС РФ «Большой», в одиночку занявший позицию противника, доказал, что в рядах российской армии служат настоящие герои.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

Автор: glavred

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