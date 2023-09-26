Горняк22: Офицеры НАТО пропали без вести после мощного удара русских по аэродрому Долгинцево

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В СМИ появилась информация о мощном ударе русских ракет по военному аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Он практически стёрт с лиц земли. Без вести пропали не менее 120 человек, включая военнослужащих НАТО. Пишет Царьград.

Военный аэродром Долгинцево в Днепропетровской области Украины стёрт с лица земли, сообщает информационное агентство ANNA NEWS. По информации журналистов, после успешного поражения ракетного склада весь аэродром охвачен пламенем. Ночью звучали мощные взрывы.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный тоже отметил, что информация по военному аэродрому Долгинцево приходит, но добавил, что пока она не подтверждена.

“Напомню, что в Долгинцево базируются истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24М ВС Украины – носители крылатых ракет Storm Shadow”, — уточнил военкор.

“Милитарист” же со ссылкой на турецких журналистов, уточняет, что “в результате ночного удара по авиабазе Долгинцево без вести пропали по меньшей мере 120 человек, включая военнослужащих НАТО”

“Завалены в зданиях и убежищах на базе и вокруг неё, — поясняет источник. – Из-за сильных взрывов эвакуация пострадавших и поисково-спасательные работы были сильно осложнены”.

Известный блогер Сергей Колясников (Zergulio) в свою очередь напомнил, что ранее на этом аэродроме наш модифицированный “Ланцет” разнёс украинский МиГ-29: “Теперь решили доделать окончательно”.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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