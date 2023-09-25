Горняк22: Олигархи выходят на тропу войны: решение Путина по Европе взбесило врагов

|

24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Когда Россия запретила экспортировать бензин и ДТ – это вызвало переполох не только в Европе, но и среди российских олигархов, которые вдруг потеряли возможность снабжать своих идейных соратников и европейских покровителей этим важным ресурсом. Пишут “Русские Онлайн”.



Решение приостановить вывоз топлива ради соблюдения российских интересов выглядит действительно эпохально, но это явно противоречит интересам ряда группировок, которых вдруг начали принуждать заботиться о населении и аграриях, а это явно не входит в их планы.



■ Если российские миллиардеры не выполнят свои обязательства перед Европой, то это им грозит потерей активов и блокированием счетов, поэтому они вынуждены делать всё, чтобы этого избежать.



По этой причине им приходится угрожать остановкой переработки нефти и закрытием НПЗ в России.



По сути они готовят ультиматум, что если им не позволят вывозить топливо за рубеж, то они прекратят деятельность нефтеперерабатывающих предприятий, пытаясь обосновать это перенасыщением внутреннего российского рынка и снижением цены, а значит потерей смысла для дальнейшего производства.



В Евросоюзе уже сформировался дефицит бензина и ДТ, поэтому там включают все свои возможности внутри России, чтобы запрет на экспорт топлива был отменён.



Следовательно я не могу понять как расценивать заявление главы думского комитета по энергетике Завального: это он беспокоится о том, в чём ничего не понимает (судя по долгому бездействию во время роста цен), или он выступает в роли глашатая олигархов, которые ставят ультиматум государству?



■ Он сказал, что “запрет на экспорт не может быть долгим, неделя-две, максимум месяц, иначе нефтеперерабатывающая промышленность столкнётся с убытками и остановятся НПЗ”.



То есть он реально озвучивает то, о чём предупреждают олигархи, если им не позволят вновь вывозить всё топливо за рубеж и создавать дефицит внутри РФ. Какой им внутренний рынок – они плевать на него хотели, главное побыстрее всё продать за границу и там же оставить деньги.



Вместе с тем Завальный говорит, что демпферные выплаты можно не сохранять в будущем, значит миллиардеры готовы даже отказаться от компенсации, лишь им позволили обслуживать интересы европейцев. Они фактически передают Государству, что готовы перестать получать субсидии, предлагая этот “пряник” в качестве уступок.



В принципе интересное предложение и вполне продуманный ультиматум, но пойти на поводу у олигархов Россия не может, иначе цены внутри страны будут расти за счёт постоянного удорожания топлива.



Ну что тут скажешь, в департаменте и Минэнерго уже давно обещали принять меры, увеличить квоты на поставки для внутреннего рынка, применить более действенные механизмы, но воз и ныне там, а серый экспорт лишь нарастает. Они реально прозевали ситуацию, хотя может это было вполне целенаправленно?



Какой выход?

Государству нужно вести себя более жестко по отношению к иностранным “помощникам”, работающим на зарубежные рынки, и бить по рукам тех, кто создаёт дефицит топлива внутри страны. Олигархи взвыли и заверещали о потере доходов, значит запрет экспорта работает так, как нужно России, а не Европе.



Если миллиардерам позволить шантажировать и управлять российской экономикой, то это до добра не доведёт, поэтому пора возвращать их с небес на землю.



А разве есть другие варианты?



Фото: rusonline.org

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК