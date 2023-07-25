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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

“Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда”, — заявил он.

Американский офицер добавил, что ВСУ понесли “чудовищные потери”. “Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен”, — отметил Макгрегор.

По мнению полковника, Украина находится на “искусственном жизнеобеспечении” и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи. Он призвал положить этому конец и начать переговоры. Пишет РИА Новости. Фото: РИА Новости Автор: vizitka01

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