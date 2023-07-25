ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: “Он разъярен”. Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой

редактор01 mins

 | 

25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

“Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда”, — заявил он.

Американский офицер добавил, что ВСУ понесли “чудовищные потери”. “Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен”, — отметил Макгрегор.

По мнению полковника, Украина находится на “искусственном жизнеобеспечении” и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи. Он призвал положить этому конец и начать переговоры. Пишет РИА Новости. Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News