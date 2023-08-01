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Горняк22: “Она этого не переживет”: Польше нельзя конфликтовать с Россией

редактор01 mins

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польша не переживет конфликта с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналу Myśl Polska. Пишет Ku.Life.

По его мнению, польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать, иначе это может привести к уничтожению Польши.

«Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, то с ней будет покончено. Она этого не переживет», — отметил эксперт.

Он добавил, что если Вильнюс и Варшава действительно хотят что-нибудь получить на Западной Украине, им пора выходить из НАТО.

«Выдворите все иностранные войска из Польши и отправьте своих дипломатов в Москву», — заявил Макгрегор.

Фото: CAPT. DANIEL YARNALL/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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