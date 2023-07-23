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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Отчаяние вынуждает страну У толкать своих западных кураторов на безрассудные поступки, а те отчаянно сопротивляются, но постепенно сдают позиции. Пишут “Русские Онлайн”.



Речь идет о продолжении реализации зерновой сделки любой ценой, включая прямые потери от применения Россией военной силы. Когда речь заходит о сохранении доходности на уровне миллиарда евро в месяц, режим У менее всего заботят чужие жизни. Да и европейцев, если честно, тоже.



Главная тема для обсуждения – блефует ли Россия, когда грозит топить кораблики в портах незалежной, или это стоит воспринимать всерьез? Сложность в том, что Черноморский флот РФ может усложнить задачу и некоторые суда пропускать или просто заворачивать. Например, если на них будет российский экипаж – не губить же своих граждан? Поэтому единственный способ узнать правду, это отправить зерновоз на прорыв блокады и посмотреть, что выйдет.



В самой стране У так и заявили, мол, мы вовсе не против пожертвовать кораблями, все равно они не наши. Европейцы более осторожны, так как уничтожение кораблей может вылиться в эскалацию конфликта. Например, сейчас остаются доступными маршруты по вывозу зерна через порты Болгарии и Румынии, куда его можно доставить по железной дороге. Это не спасет зерновую сделку и серьезно затруднит работу портов, которые не смогут переваливать другие грузы.



Вывоз зерна сухопутным путем давно уперся в логистические ограничения и ничего тут поделать нельзя. Даже хуже – ряд стран Восточной Европы отказались принимать зерно с востока из-за проблем в их собственном сельском хозяйстве. А вывезти надо, по непонятным подсчетам Анналены Бербок, десятки миллионов тонн зерновых. Без кораблей никак не обойтись, с прошлого года ничего не изменилось.



Ни США, ни Турция не прониклись идеей предоставить свой военный флот для охраны зерновозов. Из Вашингтона и вовсе окрик последовал в адрес страны У, которая продолжает закатывать истерику на тему, что весь мир обязан её защищать. И гарантировать, неведомо как, проход кораблей с зерном через блокаду. Но реальность жестока для юродивых – судоходные компании вместо этого выразили интерес заняться транспортировкой зерна из России. Безопаснее, груза гораздо больше, а с ним и прибыли. Опять зрада?



Фото: ctnews.ru

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Автор: vizitka01

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