Горняк22: Отрезвление началось? Польша меняет отношение к Украине из-за Зеленского

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польша, которая позиционировала себя как главного союзника Украины, постепенно начинает менять своё отношение к соседу из-за нескромного поведения президента страны Владимира Зеленского. Пишет Царьград.

Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Президент Украины начал раздражать Запад.

В польском обществе сегодня наблюдается некоторое отрезвление. Всё чаще поднимается вопрос о необходимости переговоров с Россией с закреплением новых границ, а польские политики и военные впервые начали признавать огромные потери ВСУ и отсутствие у украинской армии военных успехов.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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