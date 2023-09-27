27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Мир
“Долго не проживут”. Маневр России по Украине вызвал панику в США
Мир
Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера
Мир
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Общество
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
Общество
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде
СВО
В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1079 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество290 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Горняк22: Озверевшие мигранты накинулись на мужчину, гулявшего с женой и дочкой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Мужчина гулял со своей женой и дочкой. Неподалёку от торгового центра они встретили толпу мигрантов, и те оскорбили жену мужчины. Тот заступился за свою супругу, и тогда мигранты сместили злобу на него. Накинулись толпой и стали избивать. Пишет Царьград.

Во время потасовки перевернулась коляска с маленькой девочкой, и ребёнок упал на землю. Малышка получила травмы при падении, и её пришлось отвезти в больницу. Одного из нападавших уже задержали правоохранительные органы, остальные объявлены в розыск. Расследование продолжается. Фото: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости