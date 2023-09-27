Горняк22: Озверевшие мигранты накинулись на мужчину, гулявшего с женой и дочкой

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Мужчина гулял со своей женой и дочкой. Неподалёку от торгового центра они встретили толпу мигрантов, и те оскорбили жену мужчины. Тот заступился за свою супругу, и тогда мигранты сместили злобу на него. Накинулись толпой и стали избивать. Пишет Царьград.

Во время потасовки перевернулась коляска с маленькой девочкой, и ребёнок упал на землю. Малышка получила травмы при падении, и её пришлось отвезти в больницу. Одного из нападавших уже задержали правоохранительные органы, остальные объявлены в розыск. Расследование продолжается. Фото: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS Автор: glavred

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