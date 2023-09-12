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Горняк22: “Паники не было”. Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле

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Горняк22: “Паники не было”. Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле

ГОРНЯК2201 mins

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пассажирка севшего в поле самолета Тамара Моргунова рассказала РИА Новости, что все произошло как в кино: командиры и бортпроводники объясняли, что нужно делать, а сама посадка прошла мягко.

“Паники не было, потому что командиры, бортпроводницы четко и конкретно объяснили, как себя вести и что нужно делать. Поэтому все прошло как в кино. Посадили самолет мягче, чем на аэродроме”, – поделилась собеседница агентства.

По ее словам, на вокзале в Омске ее встречают родные, которые, “конечно, переживали за нее”. “Сегодня у всех пассажиров второй день рождения”, – добавила женщина.

Во вторник самолет “Уральских авиалиний” Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

По данным “Уральских авиалиний”, у самолета при посадке в Омске отказала “зеленая” гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП – как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе “зеленой” гидросистемы наблюдаются “некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться”.

Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.

Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

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