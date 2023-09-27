Горняк22: Пашинян осмелел? Армения выходит из ОДКБ

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Армения фактически решилась на выход из ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян после очередного Карабахского кризиса обвинил организацию в бездействии. Пишет Царьград.

По словам Пашиняна, на данный момент Армения пока не приняла решение по участию в совместных учениях стран ОДКБ. Это связано с тем, что у Еревана сложилось впечатление, что организация “уходит из страны”.

Во время своей очередной пресс-конференции Пашинян заявил, что Ереван попросит от ОДКБ отправить в страну мониторинговую группу. Этот момент Армения сейчас пытается использовать как причину для выхода из организации.

При этом стоит учесть, что ранее страна приняла решение провести совместные учения с США. Кроме того, Никол Пашинян стал активно искать возможности сотрудничества с Францией. При этом ни та, ни другая страна решать проблемы Нагорного Карабаха не взялась. Конфликт традиционно гасили Россия и Турция.

Недавно был проведен социологический опрос, и мы видим, что доверие к России среди граждан Армении снижается. Говоря об отношениях между странами, разве речь идёт только о межличностных отношениях лидеров?

Впрочем, теперь Армения и не скрывает своих планов двинуть на Запад. Ранее замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в Совбезе республики вопрос о выходе из ОДКБ поднимался ещё в сентябре 2022 года.

Правда, уверенность и смелость премьера Армении могут быть связаны не столько с уверенностью в западных партнёрах, сколько с ловкими манипуляциями на политической арене. В целом, НАТО не имеющая выхода к морю Армения совсем не нужна. Единственное, чем Запад может насолить России выводом Еревана из-под орбиты Москвы – это перекрытием одного из каналов параллельного импорта. Да и то не самого существенного.

ФОТО: GTW/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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