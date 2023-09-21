Горняк22: Пашинян подставил Россию: Русские миротворцы в Карабахе под ударом - ГОРНЯК22

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Никол Пашинян подставил Россию. Русские миротворцы в Нагорном Карабахе оказались под ударом. Теперь именно в их сторону могут полететь всевозможные обвинения, предупредил Алексей Суконкин. Пишет Царьград.

К новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе привела политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил военный обозреватель, автор одноимённого Telegram-канала Алексей Суконкин в программе “Мы в курсе” на канале Царьград.

Он указал, что в Ереване неоднократно за последние часы сказали о том, что у армянских вооружённых сил нет своих подразделений на территории непризнанной республики:

То есть идёт перекладывание ответственности на миротворческий контингент России. Это очевидно. Армения не вступилась за Нагорный Карабах, и потом виноватой в этом, безусловно, объявят Москву.

Собеседник “Первого русского” добавил, что по прошествии нескольких лет с предыдущей активной стадии противостояния мы так и не увидели никакой подготовки Еревана к вероятному новому обострению конфликта.

Никаких выводов, никакой работы над ошибками армянские власти не сделали. Они ничего не предприняли, чтобы укрепить свою оборону, и сейчас это обернулось вполне очевидными последствиями, – подытожил эксперт.

Фото: GEVORG GHAZARYAN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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