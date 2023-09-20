|

19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия локального характера” в Нагорном Карабахе. Можно сказать, что премьер Армении Никол Пашинян сдал Карабах, но армянские провокаторы нашли виноватых. Да, по их мнению, это Россия. Пишет Царьград.

Ситуация в Карабахе обострилась. Армения обвиняет Азербайджан в “зачистке” и говорит, что Баку бьёт по гражданским объектам. Азербайджан, в свою очередь, объявляет об эвакуации мирного населения и подчёркивает, что обеспечит безопасность мирных жителей и объектов.

Но армянские провокаторы уже нашли виноватого, а местные радикальные телеграм-каналы начали обвинять в начале военной операции Баку… Россию. То есть Пашинян и его провокаторы якобы ни при чём. Хотя для них это беспроигрышный вариант – всегда во всём обвинять русских.

И даже в МИД России заявили, что последние действия Еревана создают благоприятную почву для враждебной политики Запада по отношению к России.

ФОТО: © BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК