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Горняк22: Пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

редактор01 mins

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На Угледарском направлении группа пехоты украинских войск подорвалась на своих же минах, об этом сообщил российский боец с позывным «Бука» из второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. Пишет МК.

По его словам, Вооруженные силы Украины на Угледарском направлении несколько дней назад пытались наступать. Они действовали небольшой группой пехоты, которую сопровождали три единицы тяжелой техники.

«Эта попытка была неудачная, противник не успел добраться до наших позиций, поскольку подорвался на собственных минах. В добавок ко всему подоспела наша РСЗО. Так очередная попытка наступления ВСУ захлебнулась», – отметил «Бука».

Он добавил, что противник очень часто предпринимает попытки наступления на позиции, где находятся российские военные, но успеха эти попытки не имеют.

Фото: fotoxcom.ru

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