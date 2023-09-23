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Горняк22: Перегрызлись наши самые любимые противники. Ссора варшавы и Киева. Куда девать оружие? - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Горняк22: Перегрызлись наши самые любимые противники. Ссора варшавы и Киева. Куда девать оружие?

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польша отказалась поставлять новое вооружение Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ссору Варшавы и Киева. Пишет Царьград.

Отношения между Польшей и Украиной не ладятся. Они спорят из-за экспорта зерна, а не так давно Варшава отказалась продолжать поддержку Украины. Так что поляки больше не будут отправлять Киеву оружие.

Песков отметил, что Россия и Белоруссия всё равно продолжат наблюдать за действиями Варшавы.

Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная. Не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, – сказал Песков.

Москва и Минск будут начеку в условиях, когда от Польши может исходить потенциальная угроза, добавил Песков.

Фото: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS

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