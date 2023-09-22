Горняк22: План утвержден: стало известно о страшной для Польши реальности - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Об этой страшной для Польши реальности стало известно совсем недавно. Хотя, если верить опубликованным документам, то нечто подобное министерство обороны этой страны уже моделировало и даже демонстрировало. Иными словами, когда бравые польские вояки планировали войну с Россией, то они уже тогда знали, что проиграют. Пишут Русские Онлайн.

По их же аналитическим данным, нашей армии хватит и меньше недели, чтобы перейти за Вислу и вплотную приблизиться к Варшаве. По сути, поляки прикидывали, что называется, свои возможности и реальное положение дел в войсках. И пришли к выводу, что больше двух недель они не продержатся без помощи союзников. То есть, до подхода основных сил из блока НАТО, но тоже не факт, что те вовремя подоспеют и окажут хоть какую-то значимую поддержку. Скорее всего, что по дороге возникнут бюрократические проволочки. И по итогу Польша вообще не дождется помощи и будет вынуждена в одиночку сражаться с российскими войсками.

Примерной такой план они себе и нарисовали. Об этом, кстати, заявил и министр обороны Польши Мариуш Блащак. По такому случаю, когда выступал перед аудиторией, он даже надел приличный костюм. Правда, сильно нервничал, когда приводил суровые факты и показывал на картах возможное продвижение армии России. По его же мнению, в таком случае, пришлось бы оставить 40% своей территории. Страшно даже представить, каких нервных усилий стоило этому министру признать гипотетический проигрыш перед нашей страной. Ведь Польша всему миру заявляла, что закупает огромное количество военной техники у той же Южной Кореи и скоро можно будет говорить о непобедимой польской армии.

Но как оказалось, красиво звучало на словах, а на деле все наоборот. И если действительно случится нечто подобное, то они и 5-ти дней не смогут устоять. Причем, все это время им придется сдерживать наш натиск собственными силами. Думаете, кто-то ринется спасать Польшу без разрешения из Вашингтона? Как бы не так, “старушка” Европа не станет рисковать из-за поляков. Они будут для нее, как “баба с возу, кобыле легче”. Отсюда следует, что если даже и случится замес, то европейские чиновники палец о палец не ударят, чтобы спасать своего союзника. Польша по уши встрянет и согласно предварительному анализу, который она сама же и составила, ей придется отступать все дальше вглубь своей страны.

Не исключено, что российская армия, после форсирования Вислы окружит Варшаву. Однако это не будет означать моментальный проигрыш польской стороны. Но в тоже время, у них другой менталитет и собственный народ не станет класть головы на поле боя за политические амбиции отдельно взятых политиков.

Это на словах они герои, но при этом вынужденно признают реальность. И если 10 лет назад по предварительным раскладкам их армия могла бы продержаться около двух недель, то сейчас не больше 5-ти дней. Но за это время, даже при всем своем желании, войска НАТО не успеют развернуть необходимый для отражения нападения контингент. Своими молниеносными действиями российская армия сведет на нет любые потуги Запада. И окажется, что им вообще нечем защищаться, ведь все, что было на военных складах, они передали стране “У”.

То есть, сами себе откопали яму, в которую угодили пока что по пояс. Но если и дальше будут продолжать нагнетать обстановку, то и с головой увязнут. Пока не поздно, им нужно прекратить любые манипуляции в плане возможной войны с Россией. Они априори не готовы и в любом случае проиграют, вот только народ Польши никогда им этого не простит.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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