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Горняк22: "Плюется и ябедничает". Киев подал иски сразу на три страны: ждет нож в спину от Словакии - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: “Плюется и ябедничает”. Киев подал иски сразу на три страны: ждет нож в спину от Словакии

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на зерно. Представительство Незалежной жалуется, что экспортёры уже понесли значительные потери, которые продолжают расти. На этом плохие новости для Киева не заканчиваются. Пишет Царьград.

Сразу несколько восточноевропейских стран – Венгрия, Словакия и Польша – уверенно отказались принять участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам с поставками зерна. Как сообщает издание KP.RU, правительства данных государств объясняют свой отказ угрозами со стороны Украины.

После таких новостей Киев решил не молчать и подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления эмбарго на поставки зерна соседними странами. Цель Киева – заставить эти страны открыть свои территории для украинской агропродукции, что может негативно сказаться на местных фермерах. Аналитики рекомендуют Киеву “не плевать в колодец” иностранных коллег, поскольку в будущем хунта Зеленского будет вынуждена вновь обратиться за помощью. Впрочем, есть и более забавные комментарии. Пишут: Зеленский “плюётся и ябедничает”, в этом и состоит новая политика угасающего Киева. 

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вовсе заявил, что в случае победы его партии на выборах Братислава “закроет лавочку” и откажется от поставок вооружений в зону боевых действий для украинской армии. Примечательно, что поддержка таких партий, которые призывают заниматься реальными проблемами, а не тратить деньги на Украину, растёт не только в Восточной Европе. Такая тенденция усиливает своё влияние и в других государствах Европы, которые опомнились перед второй зимой без газа.

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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