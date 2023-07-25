Горняк22: По 100 тысяч рублей на ребёнка. Минтруд учредил новые выплаты

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минтруд учредил новые выплаты. Родителям детей, пострадавших в СВО, предоставят единовременное пособие – по 100 тысяч рублей на ребёнка. Пишет Царьград.

Об этом говорится в проекте указа Министерства труда, который подготовлен по распоряжению президента. Он предполагает предоставление единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей тем гражданам, чьи дети пострадали от украинских обстрелов или терактов.

Выплаты будут осуществляться на территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской областей, в Крыму и Краснодарском крае. Выплату можно получить за каждого ребёнка до 18 лет, который получил травму в результате боевых действий в период с 24 февраля 2022 года.

Примечательно, что данная мера поддержки не отменяет другие социальные выплаты.

В указе также говорится о том, что пострадавшим детям необходимо предоставить ежегодный отдых и оздоровление желательно санаторного типа.

Фото: rusnewshub.ru

Автор: vizitka01

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