Горняк22: Почему Пашинян с радостью и так быстро сдал Карабах. Разгадана хитрая уловка Азербайджана - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Константин Затулин объяснил, почему Никол Пашинян с радостью и так быстро сдал Нагорный Карабах. Также разгадана хитрая уловка Азербайджана. Пишет Царьград.

Так, в Баку подчёркивали, что борются за восстановление конституционного порядка и за роспуск незаконного, по их мнению, режима в Нагорном Карабахе. А любые другие спорные вопросы они готовы обсуждать с Ереваном в рамках мирного диалога.

Это, конечно, уловка. Ведь что нужно понимать под конституционным порядком в Азербайджане? Напомню, что конфликт в Нагорном Карабахе начался до распада СССР. И азербайджанская Конституция принималась без всякого участия Нагорного Карабаха. В Советском Союзе Нагорный Карабах в составе Азербайджана назывался Нагорно-Карабахской автономной областью. Теперь Баку об этом ничего и слышать не хочет, называя всех, кто требует этого статуса, самоуправления и тем более независимости, сепаратистами, террористами и так далее, – отметил парламентарий.

Поэтому операция была названа “контртеррористической”. Но её реальная цель – ликвидация режима. То есть речь о борьбе не с террористами, а с армянским населением и созданным ещё в 1991 году государством Нагорно-Карабахская Республика, хоть и не признанным.

Очень любопытна и позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который довольно легко признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Дело в том, что в Карабахе живут его политические противники. Все его соперники, прежние руководители Армении, так или иначе были связаны с непризнанной республикой. Именно поэтому чем быстрее Пашинян избавится от Карабаха, тем проще ему будет удерживать власть в своей стране. Он и идёт этим путём.

Фото: FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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