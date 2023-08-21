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Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину

редактор01 mins

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок. Пишет РИА Новости.

“Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. <…> Это просто шумиха в медиа”, — написал Лопатенок. Он добавил, что, “по словам одного из пилотов военной авиации США”, подготовка американского летчика занимает около года. Однако, отметил режиссер, неясно, сколько времени для обучения потребуется служащим в ВСУ. Кроме того, как признавали в ВВС Украины, Россия контролирует ее воздушное пространство, и даже на взлете самолеты могут быть сбиты. В заключение Лопатенок написал, что эффективность F-16 — “очередная ложь”, такая же, как в ситуации с немецкими танками Leopard и прочей западной “чудо-техникой”. Фото: РИА Новости

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