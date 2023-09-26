Горняк22: Почему в России так много импотентов и алкоголиков: виноваты… женщины

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Мужчины в нашей стране от 30 до 60 лет неизменно находятся в мировых лидерах по любви к выпивке и неспособности заниматься гимнастикой. Это суровая правда, которая подтверждается многими источниками, и заставляет всерьез задуматься, в чем же проблема и как с ней бороться. Психолог Павел Домрачев изложил свой взгляд на проблему, а она – в воспитании будущих мужчин. Пишет Сибкрай.ру.

Есть большая категория людей, которые любят винить женщин, мол, они изводят мужиков, не дают им воспитывать детей, выгоняют из дома и т.д. и т.п. Причем, не только сами мужики косят на других. Женщины тоже любят поругать друг друга.

Вот, например, легендарный уролог Любовь Мумладзе рассуждает о том, что тещи разрушают браки и выгоняют бедных мужчин, от чего те чувствуют себя бесполезными и бухают. А жёны требуют заниматься семейными делами, третируя всякими мелочами типа: “Ты опять мусор не выкинул?”, от чего у мужчин пропадает “готовность” в самый нужный момент.

Плюс женщины справляются сами и становятся “мужиками”, а мужчины чувствуют себя социально ненужными, не имея внятной роли в семье. А ведь, как известно, потребность в привязанности к близким и в своем родном обществе очень важна…

Позиция “мужиков вытесняют” в целом имеет право на жизнь. Но я категорически не согласен с тем, что это основная причина проблем с бухлом и акробатикой. В первую очередь, потому, что это перекладывает ответственность с самого мужчины на всех вокруг.

Для мужчин такая стратегия дает шанс оставаться в инфантильной роли и мыслями типа “это они во всем виноваты”. А отсюда – возможность ныть, жаловаться и ничего не делать в ожидании, что теща замолчит, жена снова полюбит, а дети, как по волшебству, начнут слушаться.

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Истинная причина, почему так происходит, намного более комплексная и затрагивает сразу все области жизни.

1. Чрезмерная материнская опека и страхи за любимого сынульку. Отсюда слабость и инфантильность будущего мужчины, который привык, что за него всё делают.

2. Отцы, которые видят такое, пытаются начать строгое воспитание ребенка, могут орать и наказывать сыновей, что чревато осложнениями, вплоть до неврологических.

3. Из-за того, что у отца и матери нет согласия в том, как воспитывать детей, начинаются острые конфликты. Если супруга в паре доминирует (а таких семей большинство), она начинает постоянно вмешиваться в попытки отца воспитывать детей вплоть до наложения запретов. И тот самоустраняется: “Не хотите по-моему, я тогда вообще заниматься ими не буду”.

4. Всё это приводит к гуляньям и разводам, когда отец отстраняется от семьи, становится равнодушным и далеким, а мать в одиночку пытается вырастить из сына мужика.

5. Будущие мужчины не видят пример, как папа ухаживал бы за мамой и проявлял заботу, был бы строгим, но справедливым отцом. Зато они растут с ненавистью к понуканию и строгой дисциплине и отвращением к фразе “мужчина должен”, которую мать говорила слишком часто.

6. В социуме много независимых женщин, которые не привыкли к тому, что мужчина может помогать, заботиться и делать что-то хорошее. Оно и понятно, ведь рядом много изнеженных и ранимых сынков, которые выросли без отца. При этом у них накопилось много злости к женщинам за то, что те ими пытаются командовать.

Так что с этим делать, и кто виноват?

В итоге мы имеем доминирующих женщин, которые привыкли командовать, и суровых и агрессивных снаружи, но мягких и обидчивых внутри мужчин. Естественно, при такой ситуации мужчины чувствуют себя ненужными. Да и какая может быть эрекция на мужика в юбке?

Один мой клиент рассказывал, что для жены ему даже таблетки не помогают, вот такая печаль. А с другой женщиной все прекрасно, потому что у них грамотные роли: властный мужчина и ведомая подруга. Правда, это все ненадолго, потому что как только они начнут строить отношения, всё снова перевернется и будет, как с женой.

Я считаю, за происходящее ответственны все. Женщины – потому что командуют и не доверяют. Мужчины – потому что бросают сыновей и не воспитывают их, не берут ответственность за семью, не хотят разбираться в конфликтах.

Но поскольку я пишу для мужчин, то и решения я предлагаю именно мужчинам – заниматься собой и не ныть, что виноваты другие. Учиться держать слово. Учиться слушать женщину. Учиться говорить “нет” во время конфликтов и стоять на своем. Учиться воспитывать детей так, чтобы жена была спокойна. Учиться находить выход из проблем, а не говорить себе “потом разберусь”.

Фото: sibkray.ru

Автор: glavred

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