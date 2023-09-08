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Горняк22: Подготовка почвы к новому сезону без нудной и трудоемкой перекопки: это возможно

ГОРНЯК2201 mins

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как подготовить почву к новому посадочному сезону без тяжелой перекопки? Впереди – осенние месяцы, и это идеальное время для внесения изменений в ваш огород. Вот несколько эффективных методов. Пишет «Сибкрай».

1. Мульчирование почвы. После сбора урожая и осенней прополки оставьте растительные остатки и сорняки на грядках. Затем пролейте их раствором ЭМ-препарата, такого как «Байкал ЭМ1», «Сияние», «Тамир» или «Восток». Эти полезные бактерии начнут преобразовывать остатки и сорняки в органическое удобрение.

Вы также можете использовать мульчирующие материалы, такие как скошенная трава или измельченный листовой опад. То же правило – пролейте грядку раствором биопрепарата, взрыхлите почву и замульчируйте ее слоем травы или листьев. Это создаст идеальные условия для посева или высадки рассады в следующем сезоне.

2. Посев сидератов. Еще один способ улучшить и подготовить почву – посев сидератов. После сбора урожая посеять люпин, гречку, люцерну, чечевицу, фацелию или ячмень. Спустя 3-4 недели скосите их и введите в почву. Корни этих культур проникают даже в плотный грунт, делая его рыхлым и воздухопроницаемым. По мере их разложения в почве высвобождаются азотистые соединения, обогащая ее. Сидераты также угнетают рост сорняков и помогают восстановить баланс в почве.

Фото: terres.ru

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