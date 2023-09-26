Горняк22: Полная отмена праздничных выходных: Роструд расстроил россиян неожиданной новостью

|

26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиян расстроили ответом Роструда, который объяснил, может ли работодатель вызвать сотрудника в его выходной день. Ответ опубликован на сайте онлайнинспекция.рф.

В ведомстве пояснили, что никаких ограничений по привлечению сотрудников для работы в выходные законодательно не установлено. Есть 113-я статья Трудового кодекса, в которой говорится, что сотрудников можно привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит деятельность организации. То есть, по сути, работодатель может заставить работать сверхурочно, подогнав это под «производственную необходимость».

Фото: pxhere.com

Автор: glavred

ИСТОЧНИК