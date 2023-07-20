Горняк22: Положите туалетную бумагу в холодильник: ахнете, что произойдет
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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Хорошенько растворите две столовые ложки соды в небольшом количестве воды и аккуратно налейте полученный раствор на туалетную бумагу. Потом переверните рулон и повторите тоже самое с обратной стороны.
Добавьте немного воды, если сода вдруг станет немного густой, и поместите рулон в холодильник.
Вы ахнете, что произойдет! Рулон не только мигом впитает все запахи, но и продлит срок годности многих продуктов из-за стабилизации микроклимата в холодильнике, передает «А теперь внимание!».
Фото: noomba.ru
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