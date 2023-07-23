Горняк22: Польша планирует напасть на Белоруссию, чтобы сдержать Россию

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Пишут РИА Новости.

В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.

Эксперт добавил, что, несмотря на попытки Польши вовлечь альянс в конфликт с Россией, чтобы не допустить ее к своим границам после поражения Украины, у НАТО нет достаточных сил, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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