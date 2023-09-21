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Горняк22: После позора пришла ярость: Зеленский не может сдерживать себя после заявления США - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: После позора пришла ярость: Зеленский не может сдерживать себя после заявления США

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский не может сдерживать себя после заявления американских политиков о необходимости проведения переговоров. После позорного выступления в ООН украинский лидер пришёл в ярость. Пишет Царьград.

Зеленский взбешён из-за идущих от Вашингтона сигналов о необходимости начинать мирные переговоры с Россией. Такое мнение озвучил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, официально США всецело поддерживают Украину в её стремлении нанести России военное поражение. Неофициально же Вашингтон начинает оказывать давление на Киев, подвигая его к поиску компромиссов, поскольку возможности продолжать вооружённый конфликт у Украины заканчиваются. И если не начать мирный процесс сейчас, СВО может закончиться на условиях Москвы, чего американские власти очень не хотят.

Зеленский в ярости. Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошёл на заморозку конфликта. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать, – отметил Макгрегор.

Напомним, что недавно Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Там он заявил, что решение о передаче России ядерного арсенала в 1990-х годах было ошибкой, что Россия якобы не имеет права владеть ядерным оружием, а также обвинил западные страны в недостаточной помощи Украине.

еленский подчеркнул, что Украина воюет за “демократию и европейские ценности”, а Запад предоставляет ей недостаточно оружия.

Стоит отметить, что на Украине при Зеленском запретили любую оппозиционную деятельность, любые оппозиционные СМИ, запретили говорить на русском языке, читать русские книги, слушать русскую музыку и посещать Украинскую Православную Церковь. Всё это не имеет никакого отношения к “демократии и европейским ценностям”. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позорным.

ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

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