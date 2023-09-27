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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские военные всё чаще сдаются в плен, используя специальную радиоволну “Волга”. Как рассказывает представитель оперативных служб, сдаются целыми группами. Пишет Царьград.

С середины лета на фронте работает специальная радиоволна на частоте 149.200 “Волга”. Выйдя на неё, украинские формирования могут сообщить о сдаче в плен. Этой возможностью воспользовались уже около 10 тыс. человек, и желающих сдаться всё больше.

Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сказал собеседник ТАСС.

Русские бойцы также размещают информацию о возможности сдачи в плен в городах, где находятся ВСУ, что тоже влияет на поток украинцев, пожелавших прекратить противостояние.

Фото: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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