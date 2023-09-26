Горняк22: “ПРИГОЖИН ЖИВ”: Русские хакеры оставили сенсационный инсайд

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Хакерская группировка KillNet заявила в своем телеграм-канале, что основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин жив. На фоне последних конспирологических теорий об авиакатастрофе с Пригожиным и сообщений о вновь воюющих в зоне СВО “вагнеровцах”, инсайд русских хакеров звучит, как сенсация. Пишет Царьград.

“Пригожин жив и переживет ещё всех наших врагов!!!”, – такое короткое заявление оставила хакерская группировка.

Пока никаких подробностей инсайда нет. Но сенсация уже успела переполошить многих.

Отметим, что информация произвела эффект разорвавшейся бомбы на фоне недавних конспирологических теорий про авиакатастрофу, которая произошла 23 августа в Тверской области, в результате которой погиб Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин (позывной “Вагнер”). Среди версий крушения самолёта, который выдвигают эксперты, в том числе и опрошенных “Царьградом”, – взрыв, вероятно шасси. Слишком много деталей указывает на такое развитие событий — и поведение экипажа, и характер повреждений бизнес-джета, и свидетельства очевидцев.

Инсайд русских хакеров, известных своими разоблачениями, может говорить о том, что у них есть доказательства, подтверждающие их слова о Пригожине. Пока же, напомним, официально даже промежуточного отчёта о катастрофе самолёта Пригожина нет. Но была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила информацию о гибели основателя ЧВК “Вагнер”.

Если проводимый “KillNet” инсайд подтвердится, то эта история может стать настоящей информационной бомбой.

ФОТО: ЦАРЬГРАД

Автор: glavred

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