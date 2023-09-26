Горняк22: Путин, Эрдоган, Алиев и Пашинян планируют встретиться

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются», — передает слова источника РИА Новости.

Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон. Пишет URA.RU.

Фото: Владимир Андреев URA.RU

Автор: glavred

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