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Горняк22: Путин готовит сюрприз: что на самом деле стоит за разрывом зерновой сделки?

редактор01 mins

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россия только выиграет от решения властей.

После того, как Москва вышла из соглашения ООН по черноморской инициативе, российские власти стали проталкивать план поставок зерна в Африку для исключения Украины с мирового рынка продовольствия.

Это стало хитрым трюком Владимира Путина, поскольку подобное решение может благоприятно сказаться на российской экономике и нанести удар по украинскому государству.

Источники FT, знакомые с ситуацией, утверждают, что российский президент уже сделал предложение Катару, согласно которому страна будет платить за поставку российского зерна в Турцию, которая в итоге займется распределением ресурса в нуждающиеся страны. 

По словам осведомителей, инициатива пошла со стороны Москвы в неофициальном формате еще в прошлом году, и тогда страны решили от предложения отказаться. Однако, допускает издание, в свете новых реалий Катар и Турция вполне способны поддержать Россию.

Украинцы говорят, что знают о предложении Москвы и предпринимают усилия, чтобы препятствовать положительному решению по этому вопросу. Ожидается, что официальная инициатива со стороны России может быть озвучена либо на саммите с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, либо во время визита Путина в Турцию.

“Это настоящий трюк”, – реагируют в кулуарах участники переговорной группы. Пишут “Русские Онлайн”.

Фото: из открытых источников

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