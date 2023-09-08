Горняк22: Путин наказал Молдавию за обман: Майя Санду совершила крупную ошибку

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Кишинев не скрывая своих намерений, открыто пошел на обострение конфликта с Газпромом связанного с выплатой существующего долга. По словам руководства Молдавии, у страны нет никакого долга перед российской газовой компанией. О том что это наглая ложь, знают все, но Кишинев судя по всему решил действовать по принципу: “кому я должен, я всем прощаю”. Пишут “Русские Онлайн”.



Так откуда столько смелости у Молдавии, которая встав на путь конфронтации легко может остаться без газа уже этой зимой? Хитрый аудит Лидер Молдавии Майя Санду на днях сообщила, что правительством страны была нанята международная аудиторская компания, которая в ходе проведенного аудита, так и не выявила долга республики перед Газпромом. “Нас хотели быстро обмануть и в итоге оставили республику без газа, а зима на носу. “Давайте быстро подпишите, что вы за 4 года вернете нам $800 млн – и у вас будет газ”. Мы ответили, что не станем это подписывать, так как это огромные деньги. Тогда нам сказали, что у нас не будет газа”, – заявила Майя Санду. Довольно странный комментарий не находите?

Кишинев ещё осенью 2021 договорился с Газпромом о продление контракта на поставку голубого топлива, при условии что в 2022 году будет проведен аудит задолженности молдавской компании “Молдовагаз”, акционером которой является Газпром. В ходе договорного процесса, Газпромом было озвучено, что он оставляет за собой право прекратить поставки газа в Молдавию, если “Молдовагаз” нарушит взятые на себя обязательства. “Когда Майя Санду заявляет что Молдова из-за отопительного сезона была прижата к стенке и именно поэтому её заставили подписать контракт, она безусловно лукавит. Отопительный сезон сыграл им лишь на руку.

Осенью 2021 года Россия приняла важное политическое решение, и Алексей Миллер об этом прямо заявил – давайте заключим новый контакт с Молдавией, пускай они отдадут долг позже, главное, что бы молдаване не замерзли. Если бы тогда у Молдавии не был бы на носу отопительный сезон, то Москва продолжила торговаться, а Кишиневу пришлось бы подписывать месячные контракты, где стоимость газа была бы выше, чем по долгосрочному контракту”, – напоминает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. По мнению эксперта, если первоначально Кишинев задумывал проведение аудита, с целью снижения суммы долга, то сейчас он намерен придерживаться версии, что никакого долга нет вовсе.

Тупиковые варианты для Кишинева. Очевидно что обострение конфликта между двумя сторонами, ни к чему хорошему не приведёт. Так какие варианты у Кишинева существуют в сегодняшних условиях? Самый очевидный, и он же самый худший, это прекращение поставок газа в Молдавию. “Кишинев специально подобрал такого аудитора, который сделает всё так, как надо заказчику. Естественно ни о каком объективном проведении аудита речь не идет. Первоначально аудит задумывался Молдавией, что бы поторговаться с Газпромом и добиться снижения размеров долга. Но после 24 февраля прошлого года в Кишиневе решили, что можно перестать выплачивать долг России, при этом достаточно будет просто заявить, что Молдавия никому ничего не должна. Москве, естественно, результаты аудита, признавать не следует и надо идти в арбитражный суд”, – высказал свою точку зрения эксперт.

В Газпроме ранее заявляли, что Россия осенью 2021 года подписывала с Молдавией новый контракт о поставках газа с тем условием, что Кишинев после проведения аудита выплатит прежний долг. Единственное, что в этой ситуации остается неясным, был ли этот пункт прописан в договоре, так как официальной информации по этому поводу нет. “Если этот пункт был прописан в договоре, то Газпром сможет остановить поставки газа в Молдавию по новому договору, так как Кишинев отказывается возвращать старый долг. Если же этот пункт не был прописан, тогда придется идти в суд и пытаться взыскать с Молдавии деньги по старому договору”, –отмечает Юшков.

Эксперты предполагают, что вся эта история может закончиться банкротством “Молдовагаза”, и тогда текущий контракт на поставку голубого топлива будет разорван. При этом сам Кишинев утверждает что ему российский газ не нужен, дескать республика сумеет справиться и без него. Так на что же рассчитывает Молдавия?



Здесь существует несколько вариантов. Первый – Кишинев наивно предполагает, что сумеет заключить с Газпромом новый договор, после того как создаст новую компанию на месте банкрота “Молдовагаза”, без акционерного участия “Газпрома”. Этот вариант вряд ли будет реализован, так как по сути старые долги так и не будут уплачены, а надеяться на то, что вновь созданная компания будет себя вести иначе, по крайней мере рискованно.

Но есть и второй вариант – Молдавия надеется что сумеет обойтись без российского газа, путем закупок готовой электроэнергии с Приднестровской ГРЭС, а также приобретения излишек газа у соседей, в том числе у Румынии. “Большая часть контрактного газа шедшего от Газпрома в Молдавию, шел на Приднестровскую ГРЭС с целью выработки электричества для нужд самой Молдовы. Для бытовых нужд республика использовала мало газа. Существует вариант, что Кишинев тешит себя надеждой, что российская компания не станет перекрывать поставки Приднестровью, и регион продолжит закупать необходимые для ГРЭС объемы голубого топлива, и сможет продавать готовую электроэнергию Кишиневу”, – рассуждает эксперт.

Что касается закупок излишек газа у соседей, то это будет тот же самый газ от Газпрома, только купленный у посредника с большой наценкой. Подобным образом действует сегодня Болгария, которая отказавшись от закупок газпромовского газа, по причине отказа платить за него в рублях, сегодня вынуждена покупать тот же самый газ, только через турецких и греческих посредников. При этом лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявлял, что его страна сможет получать российский газ, даже если будет прекращен транзит через территорию У к р а и н ы. “Мы отработали другой маршрут поставки газа в нашу страну. Он уже проверен и действует. Многие высказывали сомнение в том, что сечение трубы не подойдет. Оно подошло. Мы сможем получать голубое топливо, в обход У к р а и н ы. Мы надеемся на лучшее. Газ необходим всем, в том числе и Молдавии”, – заявил Красносельский, отметив при этом что стоимость и условия поставок, будут зависеть от итогов переговоров между “Газпромом” и “Молдовагазом”.

Информация о новом маршруте анонсированном лидером Приднестровья не озвучивается. “Или газ, как и прежде, будет поступать в Приднестровье по северному маршруту, т.е. транзитом через У к р а и н у, либо газ поступит по южному маршруту, тогда это подразумевает транзит через Молдавию. Но в этом случае возникает большой вопрос, сумеет ли Кишинев осуществлять транзит газа в Приднестровье, в условиях отсутствия возможности закупок газа у Газпрома. Возникают большие сомнения в том, что если обострившийся конфликт между “Молдовагазом” и “Газпромом” дойдет до разрыва контракта, то Кишинев сумеет сохранить транзит газа в Приднестровье”, – полагает Юшков.

В общем становится очевидно, что Молдавия сама себя загнала в тупик. Нежелание платить по счетам, закончится тем, что “Газпром” просто перекроет вентиль. Надеяться на то, что у соседей останутся излишки газа, тоже так себе затея, а даже если это и произойдет, то их приобретение пробьет и в без того прохудившемся молдавском бюджете невосполнимую брешь. В общем очередная маленькая страна которая решила поиграть во взрослые игры, осталась без денег, без газа, и без надежды на светлое будущее. Быть может минусовые значения предстоящей зимой поумерят пыл Кишинева, и заставят задуматься местных чиновников о том, что старый друг, лучше новых двух. Поживем-увидим…



Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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