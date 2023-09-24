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Горняк22: Работающих пенсионеров обрадовали большой индексацией – пересчитают с 2016 года

редактор ГОРНЯК2201 mins

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Работающих пенсионеров обрадовали скорой большой индексацией пенсией. Законопроект “О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона “О страховых пенсиях”, предусматривающий перерасчет выплат, уже направлен в Государственную думу. Документ опубликован на сайте ведомства, пишет UssurMedia.

Согласно законопроекту, предлагается восстановить индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и скорректировать размер страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих инвалидов. Пересчет должен начаться с 1 января 2024 года, учитывая индексацию с 2016 по 2023 годы.

По словам авторов законопроекта, отказ от индексации пенсий работающим инвалидам стимулирует их к прекращению трудовой деятельности, поскольку размер их пенсий на 25% ниже, чем у неработающих инвалидов.

Депутаты отмечают, что инвалиды уплачивают страховые взносы во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц с заработной платы. Поэтому снижение числа работающих инвалидов приводит к убыткам внебюджетных фондов и региональных бюджетов.

Фото: priamurmedia.ru

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