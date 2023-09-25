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Горняк22: Раненая белуха приплыла к катеру в Приморье, чтобы попросить о помощи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Белухи в Приморье приплыли за помощью к людям. Об этом рассказал в своем телеграм-канале президент Федерации подводного спорта региона Дмитрий Анашкин. На странное поведение животных в акватории рядом с Владивостоком обратил внимание один из дайверов. Он увидел, что белухи подплывали к лодкам и тыкались в них. Пишет МК.

Оказалось, что одна из белух зацепилась за троллинговую снасть и испытывала дискомфорт. На снасть к тому же намотался кусок травы. Дайвер попытался обрезать шнур. Но ему это удалось лишь частично. После чего белуха больше к нему близко не подплывала. Мужчина предположил, что животному больно. 

Белуха – это вид зубатых китов семейства нарваловых. Свое название получил за то, что некоторые особи имеют белый цвет кожи. Обычно белухи живут в океане и к берегу не подходят. Так как им нужно много рыбы для пропитания. 

ФОТО: СТОП-КАДР ВИДЕО ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

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