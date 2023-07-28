Горняк22: Раненый российский рядовой не прекратил огонь и помог отразить атаку ВСУ

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Стрелок российской группировки “Восток” рядовой Гаджи Магомедов во время атаки украинских войск на южнодонецком направлении уничтожил несколько националистов, получил ранение, но продолжил вести огонь, благодаря чему атака была отражена, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

“Стрелок мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления украинских войск выполнял задачи по уничтожению живой силы противника на одном из участков южнодонецкого направления”, – сказал Чехов.

Он рассказал, что в ходе отражения очередной атаки превосходящих украинских сил Магомедов обнаружил и уничтожил несколько националистов. В ходе боя он получил ранение, но несмотря на это продолжал вести огонь по противнику. “Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции российских войск были удержаны”, – подчеркнул Чехов.

Фото: РИА Новости

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Автор: vizitka01

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