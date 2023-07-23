Горняк22: Размазали в пыль: украинских нацистов накрыли прямо в окопах

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Враг ежедневно бросает на «мясные штурмы» свою пехоту, пытаясь прорвать южный фланг Артёмовска. Пишут “Русские Онлайн”.



Опубликовано видео, на котором видно, что район н. п. Клещеевка, который находится южнее Артёмовска, завален трупами боевиков ВСУ.



На одном из участков наступающего противника уничтожает батальон «Призрак» 4-й бригады ЛНР нашего павшего товарища Алексея Мозгового.



При корректировке с БпЛА бойцы батальона накрывают не только атакующих боевиков, но и места их скопления перед тем, как они пойдут в атаку, потому трупами завалены и окопы на позициях ВСУ.



Фото: freedom-news.ru

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Автор: vizitka01

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