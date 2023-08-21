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Горняк22: Ревизоры из Таджикистана едут неспроста? В СПЧ требуют проверить “торговлю” паспортами России

редактор01 mins

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Нижневартовске сотрудники местного УФМС очень тесно взаимодействовали с таджикской диаспорой – этнические русские вынуждены уступать очередь мигрантам. Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о проведении проверки по факту подобных сообщений. Пишет Царьград.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ, объявил о проведении проверки работы подразделений МВД по вопросам миграции в ХМАО.

Он подчеркнул, что “торговля” паспортами гражданина России является изменой Родине и должна караться в соответствии с законом. По его словам, уже в некоторых регионах возбуждены уголовные дела в отношении преступных сообществ в миграционной сфере по статье “Организация преступного сообщества”. В ХМАО также может быть возбуждено уголовное дело по этой же статье.

Кабанов обращает внимание, что необходимо не только пресечь деятельность преступных групп, но и выявить всех лиц, воспользовавшихся незаконными услугами. Он выразил мнение, что такие лица должны быть лишены миграционного статуса и высланы из страны, а также лишены незаконно приобретённого гражданства России. Однако, по его мнению, этот процесс проходит очень непросто из-за недостатка сил и средств, а возможно, и желания со стороны чиновников.

Активисты “Русской общины” в Нижневартовске столкнулись с организованной преступной группой, которая занимается торговлей русским гражданством. По словам мужчины, который лично обращался за помощью в получении гражданства, он столкнулся с вымогательством денег со стороны сотрудников УФМС. Получить талон для передачи документов на получение гражданства нереально, а от сотрудников исходит открытое нежелание работать.

Этнические русские также сообщают о том, что представители диаспоры и переселенцы из Республики Таджикистан выставляют своего человека и никому не дают записаться. Этот один человек записывает в очередь сразу несколько десятков своих земляков. Если у русских и получалось пробиться и взять талон, то записавшийся человек каким-то образом передвигается в конец очереди. Русские переселенцы сидят и ждут по целому дню, имея на руках талон с конкретным временем. Русские могут и вовсе не попасть на приём в этот день. Их постоянно заставляют исправлять незначительные ошибки и недочёты, допущенные в документах.

Политика Таджикистана по отношению к России не может не вызывать вопросов. На днях власти республики направили своих делегатов в пять российских городов, чтобы те оценили условия жизни мигрантов в нашей стране. Проще говоря, выяснить, не притесняют ли их злые русские? И насколько “нежно” задерживает наша полиция таджикских нелегалов, убийц и насильников.

По словам Кирилла Кабанова, таджикским государственным органам следовало бы в первую очередь обратить внимание на то, как растёт преступность среди их сограждан в России. Таджикские силовики должны выдавать подробнейшие сведения о приезжающих к нам мигрантах, в том числе об их настроениях, связях с экстремистскими и потенциально экстремистскими формированиями.

Вместо этого мы наблюдаем откровенную наглость. Возникает резонный вопрос: если что-то не нравится чужим гражданам, почему они просто не покинут пределы нашей необъятной? Но нет, деньги не пахнут.

Фото: geopolitika.ru

ИСТОЧНИК

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