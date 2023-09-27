Горняк22: Риелторы дали советы, как быстрее продать квартиру

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Продать квартиру получится быстрее, если установить цену ниже рыночной стоимости. Об этом пишет «Российская газета».

По словам риелтора Александра Чернокульского, продать квартиру можно в разы быстрее, если в объявлении уменьшить цену на 10% от рыночной стоимости. Его коллега Наталия Борзенкова в свою очередь посоветовала определить правильную цену недвижимости с помощью выборки аналогов по району или заказа отчет об оценке в сертифицированной оценочной компании.

При этом размер скидки не должен быть слишком большим, поскольку иначе потенциальные покупатели будут рассматривать объявление как проблемный вариант, уточнил риелтор Сергей Хахулин.

Помимо этого, продаваемую квартиру следует отремонтировать перед продажей, от, отметила Борзенкова. Нередко покупателям вторичного жилья проще приобрести не заставленную старой мебелью квартиру с отремонтированным санузлом, кухней и балконом. Также не лишним, по ее мнению, станет создание продающего текста для объявления, в котором будут четко отражены технические характеристики квартиры и конкурентные преимущества.

Вдобавок эксперт порекомендовала прикреплять к объявлению не менее 10 фотографий для небольшой квартиры и 12-20 – для просторной. На фото, сделанных при естественном освещении, важно показать вид из окна, интерьер, внешний вид дома и состояние подъезда, добавила она.

ФОТО: UNSPLASH.COM Автор: glavred

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