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Горняк22: Родители военных в Карабахе военных бунтуют - Армянскому депутату попало кулаком по лицу - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Горняк22: Родители военных в Карабахе военных бунтуют – Армянскому депутату попало кулаком по лицу

ГОРНЯК2201 mins

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Родители военных, погибших в сорокачетырёхдневной войне в Карабахе, взбунтовались и решили не впускать представителей армянского правительства в воинский пантеон “Ераблур”. Дело дошло до потасовки – удар в лицо кулаком получил депутат правящей партии Овик Агазарян. Пишет Царьград.

Родители погибших армянских военных с ночи дежурят у воинского кладбища “Ераблур”. Они решили не допускать представителей правительства страны туда в отмечаемый 21 сентября день независимости Армении. Люди сочли, что нынешние власти этого недостойны.

Однако днём к пантеону прибыли депутаты парламента от фракции партии власти “Гражданский договор” Акоп Асланян и Овик Агазарян. У них разгорелась перепалка с журналистами и с родителями погибших военных. Агазарян, по сообщениям местной прессы, допустил некорректные высказывания в адрес присутствующих. В частности, он назвал тех, кто требует смены власти в стране, “ничтожествами”.

Один из присутствующих (из числа родителей погибших в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе) не совладал с эмоциями и ударил депутата кулаком по лицу. Агазаряна пришлось защищать силовикам, которые также были на месте. Под их прикрытием депутаты ретировались.

ФОТО: СКРИНШОТ HTTPS://T.ME/ARMENIANVENDETTA

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