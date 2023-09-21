Горняк22: Российские миротворцы эвакуировали две тысячи человек в Карабахе - ГОРНЯК22

Горняк22: Российские миротворцы эвакуировали две тысячи человек в Карабахе
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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские миротворцы эвакуировали свыше 2 тысяч мирных жителей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МК со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что к настоящему моменту российским миротворцам удалось эвакуировать более 2 тысяч человек мирного населения, из которых 1049 детей.
Всем эвакуированным гражданам предоставили места для временного проживания и горячее питание. Вдобавок медики оказали помощь жителям, которые получили ранения.
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS