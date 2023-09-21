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Горняк22: Российские миротворцы эвакуировали две тысячи человек в Карабахе - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: Российские миротворцы эвакуировали две тысячи человек в Карабахе

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские миротворцы эвакуировали свыше 2 тысяч мирных жителей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МК со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что к настоящему моменту российским миротворцам удалось эвакуировать более 2 тысяч человек мирного населения, из которых 1049 детей.

Всем эвакуированным гражданам предоставили места для временного проживания и горячее питание. Вдобавок медики оказали помощь жителям, которые получили ранения.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

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