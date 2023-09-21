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Горняк22: Россия готова повторить "трёхдневную войну" — 2008: Армения и Азербайджан доигрались - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Горняк22: Россия готова повторить “трёхдневную войну” — 2008: Армения и Азербайджан доигрались

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе и начал его массированные обстрелы. Армия выдвинулась в сторону Степанакерта и готовится задушить непризнанную республику. Началась война, в которой Вооружённые силы Армении участия не принимают. Подробности — в материале Царьграда.

Шансов устоять у Нагорного Карабаха нет. Максимум — продержаться день-другой, если за него кто-то вступится. Но вступаться особо и некому: надежды Пашиняна на защиту международного сообщества пошли прахом, Россия занята Украиной. Разве что Иран поможет?

Заявил же Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, что Армения сможет существовать и без гарантий безопасности России. Более того, есть все основания полагать, что премьер готов сдать Карабах и его население.

Да, побаивается Пашинян карабахских армян, которые были самыми боевыми и воинственными из всего армянского народа. В годы войны на фронт ушло более трети всего населения Арцаха (Нагорного Карабаха), 24 человека стали Героями СССР.

Уроженцами этих мест были четыре маршала, десятки генералов, в том числе единственный неславянин, командовавший фронтом, маршал Иван Баграмян.

Так что разменять Арцах на безопасность Армении было бы для нынешнего премьера вполне приемлемой комбинацией. И теперь, если азербайджанский блицкриг покончит с карабахской независимостью, это будет только на руку Пашиняну по трём причинам:

  • можно будет всё свалить на “бросившую Армению” Россию, которой и поставят в вину геноцид армян, а также дадут повод поставить вопрос о роспуске ОДКБ;
  • спасаясь от преследований, карабахские армяне побегут к Пашиняну в Армению, что позволит тому порыдать о геноциде армян, помочь США наехать на Турцию, а ещё и выцыганить у ООН деньги “на помощь беженцам”;
  • будет повод воззвать к НАТО о защите, разместив западные базы в Закавказье, откуда так удобно поджигать и наш Северный Кавказ, чтобы напрямую вредить России.

А там — можно и в отставку подать, укатив на Запад тратить прилипшие к рукам миллионы.

Вот только не предусматривает Пашинян, что азербайджанцы и турки могут не остановиться на Карабахе. А пойти дальше. Говорил же президент Алиев, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский (включая Ереван) районы Армении являются историческими землями Азербайджана.

Итак, война началась. И идёт она буквально на нашем заднем дворе. Её последствия могут быть очень тяжёлыми отнюдь не только для Армении. Как ни крути, Азербайджан никак нельзя назвать сегодня дружественным России государством. Да и самостоятельным тоже. МИД России призвал “стороны в Карабахе немедленно остановить кровопролитие”.

Так не лучшим ли вариантом было бы сейчас повторение 2008 года, когда Империя повела бы себя действительно по-имперски? У нас есть силы, и Россия готова. При этом “профессиональный миротворец” Эрдоган уже это почувствовал и предложил созвать для умиротворения четырёхстороннюю встречу в составе Армении, Азербайджана, России и Турции. Что тут сказать?

Во-первых, пока встречу соберут, будет ли ещё на политической карте Армения?

Во-вторых, почему во встрече по урегулированию нет ещё одного ключевого игрока в регионе – Ирана, который эта ситуация очень даже беспокоит? А военные возможности Ирана вполне позволяют вымести из Закавказья не только азербайджанскую армию, но и её турецких друзей. Тогда и с войнами проблему решать проще будет.

ФОТО: BORKA KISS/SHUTTERSTOCK.COM

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